Ato contra Temer após desfile de Sete de Setembro reúne 3.000 pessoas

DIMMI AMORA E EDUARDO CUCOLO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Logo após o encerramento do desfile de Sete de Setembro em Brasília, cerca de 3.000 pessoas protestaram contra o governo Michel Temer na Esplanada dos Ministérios, como parte do Grito dos Excluídos na capital federal. O número de manifestantes foi estimado pela Polícia Militar e por organizadores. Entre eles estava o ex-ministro petista Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral), que se disse surpreso com as manifestações que ocorrem em todo o país desde a posse de Temer. "Não esperava que depois da ressaca do golpe eles teriam uma reação dessa natureza", disse Carvalho. O ex-ministro diz acreditar que os protestos vão crescer, por causa da pauta do governo para a área econômica. Disse ainda que as manifestações também servem de lição para os partidos de esquerda. "Está surgindo muita juventude, movimentos sociais com uma nova linguagem que põe em questão a importância dos partidos. O PT aqui é pequeno", avaliou Carvalho. Antes da caminhada, manifestantes cantaram o Hino Nacional em forma de protesto. Ao final de cada verso, substituíam as palavras do hino com um "Fora, Temer". Ao se aproximarem do Congresso, começam a gritar "Fora, Cunha". O servidor público Oton Pereira Neves, 59, levou cartaz com a inscrição "Fora, Temer". Ele disse que os protestos em São Paulo no último fim de semana mostram que o movimento já pegou e aposta que Temer "não fica até o Natal". Um dos organizadores do Grito dos Excluídos, Paulo Vinicius Santos da Silva, reclamou dos bloqueios feitos pela PM que estavam em nível superior ao de outros anos. Dirigente do Sindicato dos Bancários, Silva informou que os protestos vão continuar e que o próximo deverá ocorrer em 22 de setembro, para quando os sindicatos estão convocando greve geral. Parte do público que foi acompanhar os desfiles deixou a Esplanada dos Ministérios pela área onde ocorriam os protestos contra Temer. Alguns manifestantes chamaram os espectadores de "coxinha" e, por isso, foram vaiados. Próximo ao Itamaraty, um grupo de dez pessoas fazia um protesto a favor da intervenção militar. Houve xingamentos e discussões entre eles e manifestantes contrários ao governo. Após provocações recíprocas, um produtor rural de 49 anos e um jovem menor de idade foram detidos pela PM por agredir uma equipe de jornalistas do UOL que entrevistava uma das manifestantes favoráveis à intervenção militar.