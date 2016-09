Lucas Lima lamenta reserva na seleção e diz que brigará para ser titular

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Lucas Lima não foi utilizado por Tite nas duas vitórias da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, contra Equador e Colômbia. O camisa 20 lamentou o fato de ter ficado apenas na reserva, mas avisou que mostrará serviço para voltar a ser convocado e, principalmente, brigar por uma vaga de titular. "Estar na seleção já é difícil, ser titular também, mas é começo de um trabalho. Quero dar sequência no Santos pra voltar. Quero provar o meu melhor no Santos para ajudar lá, poder brigar pra ser titular", afirmou Lucas Lima. "Infelizmente não joguei na seleção, mas fiz treinos fortes e deu pra manter ritmo bom. Estou louco para jogar pelo Santos", disse o meia. O agora camisa 10 do Santos, já que o meia herdou o número de Gabriel, negociado para a Inter de Milão, avisou que está cansado da viagem de Manaus até o litoral paulista, mas que estará 100% fisicamente para defender a equipe santista diante do Internacional, nesta quinta-feira, às 21h, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Se tivesse jogado, eu estaria bem cansado porque juntaria com a viagem. Hoje é mais a viagem, e tem uma nova viagem agora pra Porto Alegre e isso que cansa mais. Estou um pouco cansado agora, mas tem bastante tempo para recuperar e amanhã vou estar 100%", disse o camisa 10. Com isso, o técnico Dorival Júnior ganha três reforços para o jogo contra o Inter. Além de Lucas Lima, o treinador contará com Jonathan Copete, recuperado de um desconforto muscular na coxa. O colombiano não treinou na semana passada, mas voltou aos trabalhos com bola na última terça-feira (6). A lista se completa com o zagueiro Luiz Felipe, que retorna ao time após cumprir suspensão. O único desfalque fica por conta do volante Thiago Maia, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Figueirense e cumpre suspensão. Léo Cittadini será o substituto. Desta forma, o Santos enfrenta o Internacional com a seguinte escalação: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini, Lucas Lima, Vitor Bueno e Copete; Ricardo Oliveira.