ingressos para cerimônia de abertura estão disponíveis por R$ 500

Os interessados em assistir à cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 ainda podem conseguir ingressos no canal oficial de vendas do Comitê Organizador na internet:ingressos.rio2016.com. No entanto, só estão disponíveis para venda os ingressos mais caros, de R$ 500 a R$ 1.200.

De acordo com informações do sistema do Comitê Organizador, os bilhetes de R$ 100 e R$ 200 já estão esgotados.

A cerimônia começa às 18h15 no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Os portões já estão abertos.



A prefeitura aconselha os espectadores a usar metrô ou trem para chegar ao estádio.