Palmeiras rejeita desconto em outro setor de estádio após punição do STJD

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) ao Palmeiras, proibindo por cinco jogos a venda de ingressos no setor Gol Norte do Allianz Parque, gerou nesta quarta (7) nova onda de protestos de torcedores palmeirenses, mas desta vez o alvo não foi o tribunal, mas o próprio clube. A diretoria do Palmeiras enviou comunicado aos associados Avanti, o programa de sócio-torcedor do clube, avisando que não dará gratuidade em outros setores para aqueles com planos que dá 100% de desconto no Gol Norte -- associados nos planos Diamante, Platina e Ouro. Os mais afetados, porém, são aqueles associados do plano Ouro, já que esse pacote (que custa R$ 109,99 mensais) só da a gratuidade no ingresso do Gol Norte -- o clube não informou o número de associados deste plano. No dia 1° de setembro, o STJD puniu Palmeiras e Flamengo por briga de torcedores ocorrida no jogo realizado dia 5 de junho, em Brasília. O tribunal proibiu a venda no setor Gol Norte por cinco partidas, a partir do jogo do dia 14 de setembro, contra o Flamengo, porque é ali que ficam as organizadas do Palmeiras, principalmente a Mancha Alviverde, a maior delas. O clube também não terá torcedores em cinco jogos como visitante, e recebeu multa de R$ 30 mil. Por meio de redes sociais, associados do plano Ouro do Avanti reclamaram pela decisão do clube de não dar a gratuidade em outros setores -- muitos citaram que seria possível oferecer a eles os 100% de desconto nas cadeiras superiores norte. Em nota, o Palmeiras informou que a indisponibilidade de benefícios do Avanti ficam suspensos em caso de punições da Justiça Desportiva, segundo as cláusulas 2.1.6 e 15.8 do regulamento do programa. O clube informou também que caso o Palmeiras jogue no Pacaembu um desses cinco jogos de punição como mandante, também não haverá gratuidade aos setores equivalentes ao Gol Norte no estádio municipal, normalmente na arquibancada atrás do gol do portão principal. MANCHA NO GOL SUL A decisão do STJD de tentar punir as organizadas fechando o setor onde ficam no Allianz Parque pode não dar resultado. Também nesta quarta, a diretoria da Mancha Alviverde emitiu comunicado aos associados da torcida pedindo para que todos comprem ingressos para os cinco jogos de punição no setor Gol Sul. "Ficaremos um 'gomo' ao lado da trave, sentido bandeira de escanteio. Reservem os ingressos nessa parte, lado oposto ao banco de reservas. Pedimos a compreensão de todos nossos associados e a colaboração para que a Mancha consiga fazer a sua tradicional festa nas arquibancadas", diz parte do comunicado. Quando o novo estádio ficou pronto, no fim de 2014, as organizadas queriam ter como base o Gol Sul, porque a entrada para esse setor é feita pela rua Palestra Itália, antiga Turiassu, bem em frente à sede da Mancha e bares de outras uniformizadas. A diretoria do Palmeiras não aceitou, já prevendo que cobraria ali valor mais alto de ingresso, justamente pelo acesso ser pela Turiassu, considerado mais fácil porque a rua é fechada em dias de jogos. Para a Gol Norte, é preciso entrar pela avenida Francisco Matarazzo, do outro lado, com o trânsito liberado.