(foto: Marco Oliveira/Site Oficial)

A fase do Atlético-PR, definitivamente, não é das melhores. Jogando fora de casa contra o Figueirense, um dos principais candidatos ao rebaixamento, o time paranaense acabou derrotado por 1 a 0, gol de Lins, em mais uma atuação que deixou a desejar. Dos últimos oito jogos, o Furacão venceu apenas dois.



MAIS LONGE DO CÉU E MAIS PERTO DO INFERNO



Estacionado nos 33 pontos, o Atlético permanece na 9ª colocação, mas pode acabar a rodada sete pontos atrás do G4 e a seis da zona de rebaixamento, caso Corinthians e Internacional vençam suas partidas. Já o Figueirense deixa o Z4 e agora aparece na 14ª colocação. Com isso, quem volta para a ZR é o Coritiba, que joga hoje às 21h45 contra o Grêmio, no Couto Pereira.

VISITANTE “CORTÊS”



Se dentro de casa o Atlético tem uma das melhores campanhas da Série A, fora da Arena o time paranaense tem deixado a desejar. Em 12 partidas como visitante o time conseguiu apenas sete pontos, com duas vitórias (São Paulo e Cruzeiro), um empate (Chapecoense) e nove derrotas (Palmeiras, Botafogo, Internacional, Ponte Preta, Coritiba, Sport, Flamengo, Atlético-MG e Figueirense), com aproveitamento de apenas.



ESCALAÇÃO



Com pouco mais de uma semana de preparação, o Furacão entrou em campo com algumas mudanças em relação ao time que havia vencido o Botafogo na última rodada (1 a 0). Na zaga, o principal desfalque era Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e substituído por Marcão. Na lateral-direita, Léo perdeu a vaga para Galhardo, enquanto Nicolas foi mantido entre os titulares pela esquerda, com Sidcley no banco.



Já o Figueirense tinha como principal ausência o meia Carlos Alberto, que cumpriu suspensão após receber o terceiro amarelo. Com isso, Dodô ganhou uma oportunidade no meio de campo dos catarinenses.

DEFESA FORTE, ATAQUE FRACO



Para conseguiu o resultado no Orlando Scarpelli, o Furacão apostava em sua solidez defensiva – com 20 gols sofridos, entrou em campo como a melhor defesa do campeonato – e cria numa melhora ofensiva. Com apenas 21 gols, era o terceiro pior ataque, ao lado do próprio Figueirense e do América-MG, dois times que iniciaram a rodada na zona de rebaixamento.



PRIMEIRO TEMPO



Com a bola rolando, contudo, não foi possível ver melhorar significativas na equipe. No ataque, o time paranaense dependia das bolas paradas, com Nicolas deixando Marcão em boas condições para marcar de cabeça em duas ocasiões. Pior, contudo, que não só ofensivamente o time seguia falhando, mas a zaga também “pifou”.



Logo aos quatro minutos de jogo, a defesa atleticana saiu jogando errado e entregou para Jeferson. O jogador do Figueira tocou para Lins, que dominou e mandou um petardo de fora da área para superar o goleiro Santos: 1 a 0. Os catarinenses ainda tiveram dois gols anulados pela arbitragem, ambos com Rafael Moura impedido.



SEGUNDO TEMPO



Na volta para a etapa final, Paulo Autuori logo fez sua primeira mudança, sacando Luan para a entrada de Marcos Guilherme. Depois, foi vez ainda de Luciano Cabral substituir Lucas Fernandes e x entrar no lugar de y. No Figueirense, o craque Rafael Moura acabou tendo de deixar o campo aos 11 minutos após sentir uma lesão, sendo substituído por Maurides, e ainda entraram Gustavo Ermel e Renato nos lugares de Lins e Caucaia.



As mudanças, contudo, não significaram uma melhora na atuação atleticana. Com muitos erros de passe dos dois lados, a partida ficou madorrenta, com poucas chances de gol para os dois lados.



NÚMEROS



Ao fina da partida, as estatísticas indicavam o quão ruim fora o jogo. O Atlético até teve mais posse de bola (55%) e finalizou mais que o rival (9 contra 8), mas os dois times foram mal nos chutes a gol (quatro erradas para o Figueira e oito para o Furacão). Os cruzamentos (famoso chuveirinho) e as ligações diretas (“chutões”) foram o mais comum: 22 cruzamentos dos catarinenses, apenas dois certos, contra 19 dos paranaenses (quatro certos); 35 lançamentos do Figueirense e 26 do Furacão.

FIGUEIRENSE 1 X 0 ATLÉTICO-PR



FIGUEIRENSE: Gatito Fernández; Ayrton, Nirley, Werley e Marquinhos Pedroso; Caucaia (Renato), Jefferson, Ferrugem e Dodô; Rafael Moura (Maurides) e Lins (Gustavo Ermel). Técnico: Tuca Guimarães.

ATLÉTICO-PR: Santos; Galhardo, Paulo André, Marcão e Nicolas; Otávio, Hernani, Luan (Marcos Guilherme), Pablo (Juninho) e Lucas Fernandes (Luciano Cabral); André Lima. Técnico: Paulo Autuori.

Gols: Lins (4-1º)

Cartões amarelos: Paulo André, Luan (A); Ferrugem (F)

Árbitro: Pablo dos Santos Alves (PB)

Público: 6.126 total

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 16h



PRINCIPAIS LANCES



PRIMEIRO TEMPO

4 – Gol do Figueirense! Atlético sai jogando errado pela direita, Jefferson aproveita e toca para Lins, que bate com força da entrada da área, no cantinho de Santos, que saltou, mas não alcançou a bola.



13 – Hernani cobra falta da intermediária e resolve arriscar de muito longe. A bola vai igualmente longe do gol e Gatito só acompanha.



15 – Cobrança de escanteio na medida para Marcão, livre e de frente para o gol no 2º pau, cabecear. O zagueiro, porém, erra o cabeceio e perde grande oportunidade.



18 – Cruzamento da esquerda, Werley cabeceia e Santos defende. No rebote, Rafael Moura completa para o fundo das redes, mas o árbitro assinala impedimento do atacante.



21 – Mais uma cobrança de escanteio de Nicolas na medida para Marcão, que dessa vez cabeceia firme. Gatito Fernández trabalha e salva o Figueirense.



23 – Dodô cruza fechado e Santos novamente quase se complica. Ele deixa a bola escapar na primeira, mas conta com a sorte para ficar de novo com ela na segunda.



35 – Lucas Fernandes faz a jogada individual e, sem companheiros para quem passar, arrisca da intermediária. A bola quica e quase surpreende o goleiro Gatito, mas vai para fora.



47 – Cobrança de escanteio para a entrada da área, o jogador do Figueirense toca de cabeça e serve para Rafael Moura, livre na pequena área, tocar na saída do goleiro. O atacante, contudo, estava novamente impedido.



SEGUNDO TEMPO



5 – Bola erguida na área do Figueirense, Nirley fura e ela sobra para Paulo André, livre dentro da área, cabecear. O zagueiro, porém, pega muito mal na finalização e desperdiça.



19 – Hernani recebe dentro da área e chuta colocado, em boa condição. Marcos Guilherme, porém, se coloca na frente da finalização e salva o Figueirense.

21 – Boa jogada de Dodô pela direita que toca para Maurides, livre e de frente para o gol na entrada da área, chegar batendo. Santos cai e pratica uma defesa segura.



40 – Cruzamento de Marquinhos Pedroso na medida para Maurides, que tenta marcar um golaço pegando de voleio e acaba isolando para fora.



46 – Maurides vence a marcação e invade a área livre pela esquerda. Quase sem ângulo, arrisca com um chute de bico e manda direto para fora.



47 – Jefferson puxa o contra-ataque para o Figueirense e toca para Maurides, livre, dominar, invadir a área, pensar um pouco e chutar. A finalização, porém, demora a vir e Marcão, com um carrinho, consegue travar.