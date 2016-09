Nadador Clodoaldo Silva deve acender pira

(foto: Divulgação/Nissan)

JAIRO MARQUES, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O multimedalhista paraolímpico Clodoaldo Silva, 37, da natação, deve acender a pira Paraolímpica no final da cerimônia de abertura dos jogos, nesta quinta-feira (7), no estádio do Maracanã, no Rio. A homenagem seria para marcar a última participação do atleta no evento. Clodoaldo é um dos maiores ganhadores de medalhas de ouro da história paraolímpica brasileira, seis ao todo, todas conquistadas nos jogos de Pequim, em 2008. Natural de Natal (RN), o nadador tem paralisa cerebral contraída na hora do parto, o que o fez perder movimentos de pernas e um pouco da coordenação motora. Veterano no time brasileiro, Clodoaldo tem poucas chances de medalhar no Rio, onde deverá participar em seis provas. O evento de abertura está marcado para as 19h e será mais curto que o olímpico, terminando por volta das 10h. O maestro João Carlos Martins irá tocar o hino nacional brasileiro em um piano.