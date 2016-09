Atlético-PR tem uma de suas piores atuações contra o Figueira. Confira a avaliação

Jogando fora de casa, o Atlético-PR sofreu mais uma derrota nesta quarta-feira (7 de setembro) contra o Figueirense por 1 a 0, a nona da equipe como visitante no Brasileirão. A partida marcou uma das atuações mais "apáticas" dos comandados de Paulo Autuori na competição, emprestando o termo utilizado pelo volante Hernani em entrevista após a partida. E se coletivamente deixou muito a desejar, ficando mais uma vez sem marcar gols (somente três tentos nos últimos oito jogos), individualmente o time também esteve longe do esperado e poucos foram os que se salvaram.

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS

Santos (5,5)

Inseguro, quase entregou o ouro em duas ocasiões. Não teve culpa no gol.



Galhardo (5,0)

Errou oito passes, seis lançamentos e seis cruzamentos.



Paulo André (5,5)

Perdeu uma boa chance de gol e tomou um cartão amarelo.



Marcão (6,0)

Teve duas boas chances de gol e desperdiçou. No final, salvou finalização de Maurides.



Nicolas (6,0)

Muita precisão nas bolas paradas. Tem de melhorar nos cruzamentos com bola rolando.



Otávio (6,5)

Firme defensivamente (seis desarmes) e certeiro nos passes (45 certos e 6 errados).



Hernani (5,5)

Errou todos os chutes que tentou de fora da área e cometeu muita falta na marcação.



Luan (4,5)

O técnico reclamou muito da falta de inteligência do atacante no jogo. Quase foi expulso.



Marcos Guilherme (5,0)

Entrou na volta do intervalo. Pouco criou e ainda “salvou” o Figueira em chute de Hernani.



Pablo (4,5)

Praticamente não pegou na bola e nada conseguiu fazer.



Juninho (S/N)

Entrou aos 33-2º. Praticamente não pegou na bola.



Lucas Fernandes (5,5)

Duas finalizações de fora da área, mas nada muito perigoso.



Luciano Cabral (6,0)

Entrou aos 14-2º e mostrou qualidade com a bola nos pés.



André Lima (5,0)

Foi sacrificado pela má atuação ofensiva do time e pouco participou do jogo.