No Dia da Independência, Richa pede união para reconstruir o país

(foto: Orlando Kissner / ANPr)

O governador Beto Richa disse nesta quarta-feira (7), durante o desfile em comemoração ao Dia da Independência, em Curitiba, que a data merece uma profunda reflexão da situação que passa o Brasil. “É preciso apreciar esse momento importante para refletirmos sobre o futuro do nosso país e nos unirmos na reconstrução do Brasil, que é forte e o orgulho de todos nós”, afirmou Richa, que estava acompanhado da secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa.



O governador falou ainda do patriotismo e disse que esse é um momento de pacificação nacional. “O Brasil passa por uma crise e é hora de nos unirmos para sair dela”, afirmou. O desfile, que foi aberto pelo governador e pelo general José Luiz Dias Freitas, comandante da 5ª Região Militar do Exército, reuniu unidades do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal de Curitiba, além de diversas instituições civis, entre escolas municipais e estaduais e outras entidades sociais.



O desfile cívico-militar teve a participação de três escolas da rede municipal de ensino, 12 escolas da rede pública estadual e 18 entidades civis, que abriram o desfile. O principal objetivo do tradicional desfile cívico-militar é cultuar o “Dia da Pátria", além de cultuar valores de civismo, amor à Pátria, liberdade e soberania do povo brasileiro.



Após o desfile militar, o governador participou da solenidade da extinção do fogo simbólico da pátria.



O comandante da 5ª Divisão de Exército, general-de-divisão José Luiz Dias Freitas, disse que o desfile é um momento importante para população recordar a história do Brasil e conhecer melhor o trabalho das Forças Armadas. “Uma grande oportunidade para demostrar patriotismo pela nação brasileira. Muito bom ver a presença de muitas crianças e jovens”, afirmou.



Freitas afirma que já participou de diversos desfiles pelo Brasil e que esse vai ficar marcado na sua memória pela grande participação de entidades civis e militares. “Uma dos melhores do que já vi, um momento único para cidade. Vou levar para memória pelo resto da vida”, afirmou.



Durante o desfile, foi feito um retrospecto da história brasileira dos tratados de Tordesilhas ao período democrático. O desfile deste ano, promovido pelo Governo do Estado em cooperação com as Forças Armadas, comemora os 194 anos da Independência do Brasil.



A segunda etapa da cerimônia foi o desfile militar. Foram aproximadamente quatro mil soldados e veículos do Exército, Marinha e Aeronáutica, além dos ex-combatentes da heroica Força Expedicionária Brasileira (FEB). Policiais civis e militares também desfilaram pela Avenida Cândido de Abreu.



Além dos efetivos que desfilaram a pé, houve o desfile da linha de bandeiras históricas, o desfile de viaturas e blindados. Tropas a cavalo finalizaram a ação cívico-social.



PATRIOTISMO - A dona de casa Mirian Gil Silva faz questão de todos os anos levar os filhos para verem o desfile de Sete de Setembro. “Acho muito importante para as crianças verem as forças militares do Brasil na semana da pátria. Sempre trago para terem esse sentimento cívico que falta atualmente no Brasil”, disse ela.



O motorista Celso Gonçalves disse que já serviu o Exército e que todo ano, sempre que possível, vai ao desfile. “Fico muito emocionado como brasileiro. É importante essa demonstração de patriotismo”, afirmou.