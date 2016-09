Homem vai sair de casa e se depara com cobra dentro de sua moto

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na tarde de ontem (06 de setembro) em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, para retirar uma cobra de uma motocicleta que estava numa residência no centro da cidade.

Segundo os bombeiros, o réptil era um filhote de jararaca com aproximadamente 30 centímetros e tamanho. O animal estava na entrada do filtro de ar da Honda Biz 100 e, depois de retirado, foi devolvido à natureza.