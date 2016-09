Botafogo vence Flu, segura rival na briga por G4 e se afasta da degola

(foto: Divulgação/ Site Oficial do Botafogo)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo fez valer o mando de campo e venceu o Fluminense por 1 a 0, nesta quarta-feira (7), na Arena Botafogo. Em jogo muito truncado, o gol marcado por Neílton no início do segundo tempo fez a diferença e garantiu os três pontos para o alvinegro. O time tricolor ainda tentou a reação, mas não teve força para empatar o jogo, embora tenha carimbado a trave com Willian Matheus. Com o resultado, o Botafogo chega a 32 pontos e pula para a 10ª posição, se afastando ainda mais da zona de rebaixamento. O Fluminense, por sua vez, tem muito a lamentar. Permanece com 34 pontos e perde grande oportunidade de entrar de vez na briga pelo G4. O Botafogo volta a campo no domingo, quando visitará o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense receberá o Atlético-MG, em Edson Passos, na segunda-feira. Após o primeiro tempo de jogo, jogadores de Botafogo e Fluminense reclamaram bastante da qualidade do gramado na Arena Botafogo. "Está muito difícil jogar nesse campo. Com todo respeito, mas não está no nível de Série A", disse Wellington. "Prejudica os dois lados. O campo é um pouco duro e não ajuda muito", completou o meia botafoguense Camilo. Depois de um primeiro tempo apenas morno, o segundo esquentou, porque o Flu depois de tomar o gol foi para cima e até fez para empatar, mas a trave e o goleiro Sidão não permitiram. BOTAFOGO Sidão, Diego (Marcelo), Emerson Santos, Joel Carli e Diogo; Airton (Victor Luiz), Dudu Cearense, Bruno Silva e Camilo; Neilton e Sassá (Vinicius Tanque). T.: Jair Ventura FLUMINENSE Diego Cavalieri (Julio Cesar); Wellington Silva, Gum, Henrique e Willian Matheus; Pierre (Magno Alves), Cícero, Edson (Douglas) e Gustavo Scarpa; Wellington e Samuel. T.: Levir Culpi Estádio: Arena Botafogo Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR) Gol: Neílton, aos 4min do 2º tempo Cartões amarelos: Edson, Pierre (F), Joel Carli, Sidão, Diego, Victor Luis e Bruno Silva (B)