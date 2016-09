Paralimpíada tem início com festa no Maracanã

Abertura da Paralimpíada no Maracanã: festa (foto: Divulgação)

A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos 2016, no Rio de Janeiro, teve início às 18h15.

A cerimônia de abertura promete grandes surpresas. O espetáculo tem a direção criativa assinada por Marcelo Rubens Paiva, pelo artista plástico Vik Muniz e pelo designer Fred Gelli. Será dado grande destaque à capacidade de superação dos atletas com deficiência visual, física, intelectual ou paralisia cerebral.

A competição dos paratletas ocorrerá de 7 a 18 de setembro, com 528 provas que valem 265 medalhas masculinas, 225 femininas e 38 mistas. Serão mais de 4,35 mil atletas de 178 países competindo em 22 modalidades. Com regras e categorias específicas para cada tipo de deficiência, as Paralimpíadas distribuem mais medalhas do que as próprias Olimpíadas.