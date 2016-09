(foto: Marco Oliveira/Divulgação)

Para o técnico Paulo Autuori, a atuação do Atlético-PR contra o Figueirense, na tarde desta quarta-feira (7 de setembro), foi a pior da equipe sob o seu comando. Apático, o time paranaense sofreu o gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo e em momento nenhum conseguiu sequer esboçar alguma reação.



“Asseguro que foi o pior jogo que nós fizemos, não jogamos nada”, afirmou o treinador em entrevista pós-jogo. Uma entrevista dura, diga-se de passagem, na qual foi comum o treinador reclamar do time utilizando adjetivos como “desconcentrado”, “apático”, “sem reação”, “abatido”.



“A equipe não esteve bem, teve uma atitude de falta de concentração no começo do jogo e não jogamos. O que preocupa é a inércia do time em todos os sentidos. Inaceitável a forma como sofremos o gol e depois não tivemos chance. Uma equipe que até o gestual, o corporal era de completo abatimento e sem reação”, disse Autuori. “Uma coisa é você jogar mal. E outra é jogar de maneira completamente desconcentrada”, complementou.