Chapecoense busca empate no fim e mantém jejum do Santa Cruz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santa Cruz esteve perto de quebrar seu jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (7), mas um gol sofrido aos 43 minutos do segundo tempo fez com que o time não passasse de um empate por 2 a 2 contra a Chapecoense, na Arena Pernambuco. Foi o oitavo jogo seguido sem vitória tricolor na competição. Kempes havia aberto o placar para o time catarinense no primeiro tempo, e Arthur empatou após o intervalo. Depois, mesmo após a expulsão do zagueiro Luan Peres, o Santa buscou a virada com Bruno Moraes. Porém, no final, Kempes sofreu pênalti e Bruno Rangel decretou o placar final. O resultado deixou o Santa Cruz com 20 pontos, ainda na penúltima colocação do Brasileiro. Já a Chapecoense, com 31, segue no meio da tabela, na 11ª colocação. DESTAQUES O camisa 10 do Santa Cruz foi importante na armação de jogadas e nas bolas paradas, além de ter dado um passe magistral para o gol de Bruno Moraes no segundo tempo. O lançamento de João Paulo caiu nas costas da zaga e no pé do atacante, que só precisou dominar e concluir. Com a missão de substituir o lesionado Hyoran, Arthur Maia não foi bem como principal armador de jogadas da Chapecoense. O meia cometeu falta dura em Allan Vieira que rendeu cartão amarelo, errou muitos passes e foi substituído por Ananias no intervalo. ARTILHEIRO Após fazer o gol que eliminou o rival Sport da Copa Sul-Americana, o centroavante Bruno Moraes voltou a balançar a rede. No primeiro lance após substituir Grafite no segundo tempo, ele recebeu passe primoroso de João Paulo, matou com categoria e tirou do goleiro para marcar. PRESSÃO O técnico Caio Júnior lançou Bruno Rangel ao lado de Kempes após ficar com um jogador a mais e mudou o esquema para ter dois centroavantes. A Chapecoense pressionou o Santa Cruz e teve chances de finalização, até conseguir o empate com o pênalti sofrido por Kempes e convertido por Bruno Rangel. SANTA CRUZ Tiago Cardoso; Léo Moura, Danny Morais, Luan Peres e Allan Vieira; Uillian Correa e Jadson; Arthur (Wellington), João Paulo e Matías Pisano (Danilo Pires); Grafite (Bruno Moraes). T.: Doriva CHAPECOENSE Danilo; Gimenez (Sérgio Manoel), Thiego, Filipe Machado e Dener; Josimar e Cleber Santana; Gil (Bruno Rangel), Arthur Maia (Ananias) e Lucas Gomes; Kempes. T.: Caio Júnior Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE) Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF) Gols: Kempes, aos 27 min do 1º tempo; Arthur, aos 12, Bruno Moraes, aos 19, e Bruno Rangel, aos 43 min do 2º tempo Cartões amarelos: Luan Peres, Danilo Pires, Wellington (S), Arthur Maia, Ananias e Josimar (C) Cartão vermelho: Luan Peres (S)