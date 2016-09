Após oito horas de terror, cadeirante refém é liberada pelo padrasto

Redação Bem Paraná com agências online

07/09/16 às 18:48 Redação Bem Paraná com agências online

Foram mais de oito horas de tensão e terror. Na rua Paulino Kavinski Pontarollo, no bairro Tatuquara, em Curitiba, um homem de 49 anos se trancou dentro de casa. Armado com uma faca, fez refém a enteada de 19 anos, que é cadeirante e também possui deficiência mental. Mas no final a situação acabou controlada.

O terror da jovem, que teve início às seis hora da manhã desta quarta-feira (7 de setembro), chegou ao fim na final da tarde de hoje com a Polícia Militar (PM) conseguindo liberá-la. Para tanto, foi utilizada uma técnica não letal na tentativa de impedir qualquer ação do padrasto.

Segundo familiares, o homem sofre transtorno bipolar e teria apresentado sinais de agressividade na madrugada de hoje. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro e foi relatado que já teria sido internado outras vezess, mas fugiu do tratamento.