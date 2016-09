Curitiba faz “quina” contra Temer e marca protesto contra Eduardo Cunha

Curitiba foi palco, nesta quarta-feira (7), da quinta manifestação contra o presidente Michel Temer (PDMB) desde que ele assumiu o poder. Ele foi empossado presidente no dia 31 de agosto, após o Senado confirmar o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Ao mesmo tempo, o grupo que convocou as cinco manifestações, o CWB Contra Temer, marcou um protesto contra o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para a próxima segunda-feira.

O protesto contra Cunha será na próxima segunda-feira (12), às 18 horas, na Praça 19 de Dezembro. Neste dia ocorre a votação do processo de cassação do deputado, na Câmara Federal. “No dia da votação de cassação de Eduardo Cunha, Curitiba vai parar! Não iremos parar, o título já diz tudo. Não tem arrego”, diz o convite do protesto, no Facebook. Mais de 160 pessoas confirmaram presença na rede social.

O ato desta quarta-feira reuniu 200 pessoas (segundo os manifestantes; a Polícia Militar não divulgou dados) e foi pacífica – ao contrário de protestos anteriores, em que houve depredação e pichações. Os manifestantes fizeram uma caminhada da praça 19 de Dezembro até a Boca Maldita.

Em Curitiba, os manifestantes não pediam o retorno de Dilma, e sim a saída de Temer. Além disso, pediam novas eleições para presidente e condenaram possíveis mudanças nos direitos trabalhistas que prejudiquem os empregados.