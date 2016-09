Grandes cidades do Paraná registram manifestações contra Temer

Londrina, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, três das maiores cidades do Paraná, registraram protestos contra o presidente Michel Temer (PMDB) nesta quarta-feira (7). As manifestações ocorreram no Dia da Independência do Brasil. As informações são do G1.

Em Londrina, manifestantes chegaram a interromper o desfile do Dia da Independência. Eles atacaram o impeachment de Dilma Rousseff (PT), pediram a saída de Temer da presidência e reivindicaram a manutenção de direitos dos cidadãos. Contudo, os manifestantes foram vaiados por pessoas que assistiam ao desfile. Houve discussão e um homem chegou a passar mal.

Em Ponta Grossa, o protesto foi organizado pelo movimento popular “Povo sem medo”, com apoio de outros movimentos sociais da cidade, como o “Frente Brasil Popular”. O grupo fez uma caminhada na Avenida Vicente Machado, local do desfile cívico do Dia da Independência do Brasil, após o fim do evento. Os manifestantes afirmam que o atual governo põe em risco direitos trabalhistas.

Em Foz do Iguaçu, o protesto foi contra Temer e contra o PT. Manifestantes invadiram o desfile das escolas no evento da Independência e foram vaiados pelo público.