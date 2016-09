Cruzeiro precisa vencer clássico para fica fora da degola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes não espera vida fácil para o Cruzeiro no clássico com o ameaçado América-MG. Porém, o time celeste precisa vencer para continuar fora da zona de rebaixamento. A partida acontece nesta quinta-feira (8), às 21h, no Independência. Com 26 pontos, o Cruzeiro pode ser ultrapassado por Vitória, Coritiba e Internacional se perder nesta rodada. Já o América-MG tem a pior campanha do Brasileiro, com apenas 13 pontos, e seriamente arriscado a retornar à segunda divisão em 2017. Apesar da superioridade técnica em relação ao rival de Belo Horizonte, o Cruzeiro prega cautela na partida desta quinta. Para Mano, o time precisa manter o bom aproveitamento nas finalizações ee quiser sair do Independência com a vitória. “Precisamos aproveitar as oportunidades que, neste tipo de jogo, não serão muitas. Geralmente, é um jogo de muita marcação e muito confronto. Nosso adversário é um time que joga com muitos jogadores no meio de campo e precisamos igualar isso, para não dar as oportunidades que o rival quer ter na construção das jogadas. Quando tivermos nossas oportunidades, que podem não ser tantas, precisamos manter o poder de aproveitamento das últimas rodadas”, disse o treinador. O jovem Rafinha foi o escolhido de Mano para substituir Rafael Sóbis no ataque cruzeirense. No América, o principal desfalque é o meia Matheusinho, que voltou lesionado da seleção brasileira sub-20. AMÉRICA-MG João Ricardo, Jonas, Alison, Sueliton e Danilo; Leandro Guerreiro, Juninho, Pablo e Diego Lopes; Osman e Michael (Nilson). T.: Enderson Moreira CRUZEIRO Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Rafinha; Ramón Ábila. T.: Mano Menezes Estádio : Arena Independência, em Belo Horizonte Horário: 21h Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG)