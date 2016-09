Ouro nos Jogos do Rio, Murray perde e está fora do Aberto dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O britânico Andy Murray não teve o mesmo sucesso dos Jogos Olímpicos do Rio, quando conquistou a medalha de ouro, e foi eliminado no Aberto dos EUA nesta quarta-feira (7) pelo japonês Kei Nishikori. Após quase quatro horas de jogo, o sétimo melhor tenista da atualidade fechou o jogo em 3 sets a 2 com parciais de 1/6, 6/4, 4/6, 6/1 e 7/5, e avançou à semifinal do torneio. Murray era um dos favoritos a levar o título deste ano. Após ganhar o ouro na Olimpíada, o vice-líder do ranking da ATP não conseguiu manter o início arrasador no jogo. Nas semis, Nishikori espera o vencedor do confronto entre o argentino Juan Martin Del Potro e do suíço Stan Wawrinka. Na outra chave, Djokovic e Monfils buscam uma vaga na final.