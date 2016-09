Halestorm e Bullet For My Valentine fecham matinê do Maximus Festival

AMANDA NOGUEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob o desacanhado sol que surgiu do dia nublado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Halestorm e Bullet for My Valentine fecharam a matinê do Maximus Festival nesta quarta-feira (7). A primeira edição do novo festival de heavy metal já havia recebido bandas como Hellyeah, Black Stone Cherry e as brasileiras Far From Alaska e Raven Eye divididas em três palcos. À frente do Halestorm, Lizzie Hale dificultou para a concorrência ao mostrar um incrível domínio de voz. Usando o talento vocal como uma terceira guitarra, ela entoou "Mayhem" e "Love Bites (So Do I)", incluindo trechos à capela e mostrando grande carisma para com os fãs. Mas Bullet For My Valentine, que ocupou o palco vizinho em seguida, não se acanhou. Com som agressivo e vocais berrantes, os galeses tocaram por 50 minutos para uma plateia que os recebeu com rodinhas punk. O repertório incluiu "Do You Want a Battle (Take a War)", "Venon" e até mesmo um solo do baterista Michael Thomas. Ao final, os músicos voltaram ao palco para tocar "Tears no Fall" e "Waking the Demons". BFMV À noite, tocam as atrações principais do line-up: o norte-americano Marilyn Manson e o grupo alemão de metal industrial Rammstein, cujos fãs carregam bandeiras do país pelo pátio do autódromo.