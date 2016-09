King Bird explora tendências do hard rock em 'Got Newz'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na sexta-feira (9), a banda de hard rock King Bird lança seu terceiro álbum, "Got Newz", em show no Sesc Belenzinho, em São Paulo. No disco, o grupo formado de Ton Cremon (vocal e guitarra), Silvio Lopes (guitarra), Fábio Cesar (baixo) e Marcelo Ladwig (bateria) experimenta com diversas vertentes do hard rock -contudo, não deixa de lado as influências de ícones do gênero, como Deep Purple, Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin, Black Sabbath e Rainbow. "Got Newz" chega oito anos depois de "Sunshine", álbum que contou com a participação de Andreas Kisser, do Sepultura, Maurício Nogueira, do Matanza, entre outros. O disco de 2008 primou pelo peso em faixas como "Getting Over My Faith", "Here Comes the Zeppelin", "Cross the Muddy River" e "Let the Rock Roll". KING BIRD QUANDO sexta (9), às 21h30 ONDE Sesc Belezinho, r. Padre Adelino, 1000, tel. (11) 2076-9700 QUANTO até R$ 20; vendas em sescsp.org.br ou nas unidades do Sesc