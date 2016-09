Após affair com Jady, Usain Bolt pede noiva em casamento

A mensagem de Usain Bolt no Instagram: resposta (foto: Reprodução)

O velocista jamaicano Usain Bolt usou seu perfil no Instagram para anunciar que vai se casar com sua noiva, a modelo Kasi Bennet. O anúncio ocorre dias depois dele ter caído na rede por causa de um affair com uma brasileira, Jady Duarte, após a Olimpíada no Rio de Janeiro.

Bolt fez o pedido de casamento na segunda-feira (5), na paradisíaca ilha Bora Bora, no Taiti. “Ela disse sim”, comentou ele, na foto no Instagram.

O jamaicano ainda colocou uma mensagem no Instagram em referência ao babado do affair com Jady – que passou a adotar o nome “Jady Bolt” após postar fotos dela com ele em momentos de intimidade. Uma foto com Bolt e Kasi traz a seguinte legenda: “Se você acreditou em tudo que leu, você não nos conhece”.

Na olimpíada, Bolt conquistou o inédito tricampeonato olímpico em três provas: os 100m rasos, os 200m rasos e o revezamento 4x100m rasos.