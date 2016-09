Brasileiros em Buenos Aires protestam contra Temer na frente da embaixada

LUCIANA DYNIEWICZ BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Os cerca de 2.000 convidados da recepção em comemoração à independência do Brasil na embaixada em Buenos Aires, nesta quarta (7), foram recebidos por um grupo de 30 manifestantes contrários ao governo de Michel Temer. As músicas "Burguesia", de Cazuza, e "Apesar de você", de Chico Buarque, tocavam em altos-falantes dispostos na rua enquanto os convidados, diplomatas de vários países e diretores de grandes empresas, chegavam. Os brasileiros também projetaram uma imagem com os dizeres "Fora, Temer" na fachada da embaixada, enquanto convidados que estavam na sacada do prédio tiravam fotos. "Preferia estar com eles [os manifestantes] na rua", disse um diplomata argentino que pediu para não ser identificado.

Para a brasileira Carla Baía, 39, que participava da festa na Embaixada, a manifestação foi positiva. "Mesmo não tendo a mesma opinião dos manifestantes, sempre vou defender o direito à liberdade de de expressão." A mestranda Luciana Tomie, 32, que vive no país há um ano e meio afirmou participar do protesto para denunciar o "golpe que foi dado no Brasil". "Não há nada para comemorar diante desse governo ilegítimo que está com um programa de governo não eleito pela população brasileira", disse. A recepção em Buenos Aires também marcou a despedida do embaixador brasileiro na Argentina, Everton Vieira Vargas, que deixará o posto e assumirá a representação nacional na União Europeia. A mudança foi determinada pelo chanceler José Serra. Os manifestantes preparam outro ato para a visita de Temer ao país, que deve ocorrer no início de outubro.