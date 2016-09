Lochte será suspenso por dez meses após mentir sobre assalto no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nadador americano Ryan Lochte receberá uma suspensão de dez meses da federação norte-americana de natação pela confusão criada nos Jogos do Rio após mentir sobre um assalto em um posto de gasolina na cidade brasileira. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (7) pelo jornal 'USA Today'. De acordo com a publicação, a pessoa que divulgou a informação não quis se identificar pois o anúncio será feito apenas na quinta.

Ainda segundo o jornal, a punição de Lochte será maior que a dos demais atletas que estiveram com ele no dia do incidente. A mentira no Rio de Janeiro já fez o nadador perder seus principais patrocinadores. A marca de materiais esportivos de natação Speedo USA, a empresa de estética Syneron Candela, a marca de roupas Ralph Lauren e a fabricante de colchões Airweave anunciaram que não apoiarão mais o atleta. Esses quatro eram os principais patrocinadores do nadador, que detém doze medalhas olímpicas, incluindo um ouro na Rio-2016, na prova de revezamento 4 x 200 m.