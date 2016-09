Atlético-MG vence com gols de Fred e se aproxima de líder

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Vencer e seguir firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Esse era o objetivo do Atlético-MG diante do Vitória. E foi isso que a equipe alvinegra fez, na noite dessa quarta-feira (7), no Estádio Independência, ao ganhar por 2 a 1, com dois gols de Fred. Resultado que deixa o Atlético em boa situação dentro da competição. Atualmente na vice-liderança, os mineiros torcem contra o Flamengo, que recebe a Ponte Preta, para seguir na posição. o Atlético também vai torcer contra Palmeiras, que está na liderança e, no momento, com apenas um ponto de vantagem. Desde o final de julho que Fred não fazia um gol. Nesse período foram quatro partidas de jejum, que acabou de grande maneira diante do Vitória. Numa noite quem Fred conseguiu finalizar muitas vezes, o atacante conseguiu marcar duas vezes no mesmo jogo, pela primeira vez com a camisa do Atlético. E olha que na primeira grande chance a bola de Fred foi no travessão, mesmo com o goleiro Fernando Miguel batido. Mas o camisa 99 fez o que se espera dele e garantiu importantes pontos para o Atlético. Assim como o incrível gol perdido, também com outra bola chutada no travessão, mesmo com o goleiro fora da jogada. Aos 35 min do primeiro tempo, o atacante Marinho teve a grande chance do Vitória no jogo. O atacante aproveitou um erro da defesa do Atlético e partiu com a bola dominada, do meio de campo, sem nenhum marcador. Ao invés de tocar para um colega melhor colocado, Marinho tentou dar uma cavadinha para encobrir Giovanni, que conseguiu fazer a defesa. O lance gerou muita revolta no banco de reservas do Vitória, especialmente em Caique, o goleiro reserva. Após o término do primeiro tempo, os demais companheiros precisaram segurar Marinho e Caique, para que não brigassem no gramado do Independência. PÓS-SELEÇÃO Na terça a seleção brasileira venceu a Colômbia, por 2 a 1, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No banco de reservas estava o volante Rafael Carioca, que deixou Manaus logo após a partida, com destino a Belo Horizonte. Foram mais de seis de viagem, incluindo uma parada em São Paulo. E menos de 24 horas depois o volante estava em campo para defender o Atlético e atuou durante os 90 minutos. Talvez pelo cansaço causado pela viagem, Carioca errou mais passes do que o normal, mas esteve bem em campo. ROBINHO Seis jogos seguidos em Belo Horizonte com gols de Robinho. E diante do Vitória, o atacante teve a chance de chegar a marca de sete jogos consecutivos com gols diante da torcida. Já nos acréscimos, o goleiro Fenando Miguel errou o tempo de bola e Robinho ficou sozinho, com o gol livre, mas faltou a tranquilidade que sempre sobra no camisa 7. Robinho bateu de primeira e mandou a bola para fora. GIOVANNI Foram quase seis meses sem disputar uma partida oficial, desde março. Giovanni estava de volta à meta do Atlético após duas contusões e um longo período na reserva. Na primeira bola, Giovanni mostrou categoria, ao driblar o atacante Ramallo. O camisa 20 ainda fez importante defesa em tentativa de Marinho. No entanto, o arqueiro atleticano saiu mal do gol no lance de empate do Vitória, anotado por Kanu. ATLÉTICO-MG Giovanni, Carlos César, Gabriel, Edcarlos e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido (Hyuri), Carlos Eduardo (Clayton) e Maicosuel (Yago); Robinho e Fred. T.: Marcelo Oliveira VITÓRIA Fernando Miguel; Diogo Mateus (Euller), Ramon, Kanu e Diego Renan; Amaral, Marcelo, David (Alípio) e Cárdenas; Rodrigo Ramallo (Serginho) e Marinho. T.: Vagner Mancini Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS) Público: 13.532 Renda: R$ 588.174,00 Gols: Fred, aos 45 min do 1º tempo; Kanu, aos 13, e Fred, aos 17 min do 2º tempo Cartões amarelos: Edcarlos, Clayton (A) Marcelo, Fernando Miguel, Diogo Mateus, Alípio e Ramon (V)