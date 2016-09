Cartolas e Temer são vaiados no Maracanã

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do Comitê Organizador dos Jogos do Rio, Carlos Arthur Nuzman, foi vaiado na noite desta quarta (7) no Maracanã ao agradecer a cooperação dos governos para a realização da Paraolimpíada. Por causa das vaias, ele teve que interromper o seus discurso por quase um minuto. Até então, o carioca era aplaudido pelo público. Nuzmam foi o primeiro dirigente a discursar no palco montado no estádio carioca antes de o presidente Michel Temer declarar abertos os Jogos. Em seguida, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o inglês Philip Craven, falou e foi vaiado rapidamente ao agradecer, em inglês, o apoio do poder público. No seu discurso, Nuzman disse que o Brasil é o "país das realizações impossíveis". "Quando todos duvidamos, nós crescemos. Somos o país que gosta de trabalhar em equipe. Estamos aqui no Rio, o melhor lugar do planeta, orgulhosos com a missão mais importante', afirmou o dirigente. "Estamos juntos pela igualdade entre as pessoas, gente que mesmo parecendo diferente, tem o mesmo coração. Todo mundo tem um coração. Coragem para enfrentar qualquer obstáculo, a determinação de nunca desistir", acrescentou. Assim como na abertura da Olimpíada, o presidente Michel Temer evitou se expor, mas ainda assim foi vaiado ao declarar aberta a Paraolimpíada.