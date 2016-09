Sob críticas, diretor de futebol do São Paulo faz acordo e deixa o clube

ADRIANO MANEO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor-executivo do São Paulo, Gustavo Vieira de Oliveira, deixou o clube nesta quarta-feira (7) em comum acordo com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. A informação foi publicada no site Globoesporte.com e confirmada pela Folha de S.Paulo. Oliveira trabalhou no São Paulo com Juvenal Juvêncio e demitido na gestão de Carlos Miguel Aidar. Foi recontratado por Leco quando o presidente assumiu o cargo no ano passado, mas vinha sendo criticado internamente. O São Paulo ainda não anunciou a decisão, para não interferir no clássico contra o Palmeiras.