Esvaziado, Boulevard Olímpico tem vaias a Temer durante cerimônia

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em um clima bem mais tranquilo do que na Olimpíada, dezenas de cariocas assistiram à cerimônia de abertura dos Jogos Paraolímpicos no Boulevard Olímpico, na região central do Rio. Assim como no Maracanã, houve muitas vaias para o presidente Michel Temer. Por volta das 21h40, pouco antes do acendimento da pira, uma forte chuva dispersou parte da plateia, com muita gente correndo para se abrigar em tendas montadas pelos food trucks no local. A pira foi acendida de forma automática, no mesmo momento em que o nadador Clodoaldo Silva acendia a pira instalada no Maracanã. Boa parte do público era composta por famílias, com pouca presença de turistas. Houve muitos aplausos para a apresentação da americana Amy Purdy, modelo e para-atleta de snowboard, junto com um braço mecânico. "Aproveitamos que é feriado para vir sentir a energia da torcida. É um programa diferente", disse a pedagoga Vanuza Braga Cachoeira, 35, moradora do Flamengo, na zona sul. Durante a Olimpíada, a organização do boulevard chegou a instaurar um esquema de mão e contramão de pedestres, diante do grande fluxo de pessoas. Para a Paraolimpíada, a estrutura foi reduzida: ao invés de três palcos, apenas um, na Praça Mauá, terá atrações musicais. O balão panorâmico e o bungee jump instalados por patrocinadores do evento permanecerão em atividade.