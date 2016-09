Organização tenta poupar Temer, mas presidente é vaiado de novo no Maracanã

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer sofreu com novas vaias no Maracanã nesta quarta-feira (7), desta vez na abertura da cerimônia de abertura da Paraolimpíada. Assim como na Olimpíada, a organização do evento buscou, sem sucesso, poupar o presidente. Temer não apareceu em nenhum momento no telão do estádio, mesmo quando aparecia na transmissão oficial, reproduzida integralmente dentro do estádio. A imagem do peemedebista não apareceu sequer quando ele declarou abertos os Jogos. Isso não foi o suficiente para que escapasse de uma sonora vaia que abafou a curta fala: "Declaro abertos os Jogos Paralímpicos de 2016". Um grupo tentou puxar o coro "Fora, Temer" logo em seguida, mas ele não tomou o estádio. O presidente também apareceu na transmissão oficial ao lado do presidente do CPI (Comitê Paralímpico Internacional), Philip Craven, na saudação inicial. Da mesma forma, a imagem não foi para os telões do Maracanã. As manifestações contra o presidente começaram antes da cerimônia. Minutos antes do início, um forte de coro "Fora, Temer" ecoou no estádio. Alguns torcedores portavam faixas contra o presidente. Os apupos causaram inclusive constrangimentos durante os discursos dos dirigentes esportivos. O presidente do comitê organizador, Carlos Arthur Nuzman, interrompeu sua fala por alguns segundos quando o público começou a vaiar a menção ao apoio dos governos federal, estadual e municipal para realização do evento. Coube a Craven anunciar o nome de Temer para declarar a abertura do evento, o que deu início à vaia mais forte do evento. O presidente também sofreu com uma gafe do comitê organizador, que o apresentou como "presidente em exercício" no roteiro da cerimônia distribuída aos jornalistas. O termo era usado até a definição sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Temer estava acompanhado de chefes de Estado de cinco países (Holanda, Portugal, Islândia, Bélgica e Austrália) no Maracanã. Eles foram recepcionados no Palácio do Itamaraty, no centro, antes de ir para o estádio.