Coritiba atropela o Grêmio e foge da degola

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba precisou de 38 minutos para atropelar o Grêmio. Antes do apito final do primeiro tempo, o time paranaense já vencia por 4 a 0, placar que se manteve até o fim do jogo desta quarta-feira (07), no Couto Pereira. O resultado complicou os gaúchos e tirou o Coxa da zona da degola. Raphael Veiga foi o destaque do time treinado por Paulo Cesar Carpegiani. Marcou um gol, que unido aos de Leandro, Neto Berola e Wallisson Maia determinaram o placar da partida. Aproveitando-se muito da falta de organização defensiva do Grêmio, que foi vítima fácil. Com 29 pontos, a equipe deixa a zona de rebaixamento, ainda mais com a derrota do Vitória, e pula também no saldo de gols, que vira 0. Já o Grêmio fica em situação complicada no objetivo de brigar pelo título brasileiro. Mais uma rodada fora até do G-4, com 36 pontos, o time tricolor pode fechar a rodada quatro pontos atrás da linha de classificação para a Libertadores. Nervoso e desorganizado, o Grêmio pecou muito no começo do jogo. Levou gol de bola parada, Marcelo Grohe falhou em outro lance, saiu ao ataque e deu muito espaço. Roger Machado abriu mão dos três volantes antes mesmo dos 30 minutos de jogo, mas acabou vendo sua equipe cair ainda mais. No segundo tempo tentou o terceiro esquema no mesmo jogo, desta vez com três zagueiros, e nem assim teve grande evolução. Com gol e assistência, o meia Rafael Veiga foi figura decisiva na vitória do Coritiba. O jogador por pouco ainda não marcou o quinto gol no começo do segundo tempo. Wallace Reis teve uma jornada ruim na defesa do Grêmio. Errou marcação no primeiro gol, também estava fora do lugar no terceiro e contribuiu para a derrota do time gaúcho. Ao pegar um avião de Manaus e voar durante a madrugada, o goleiro Marcelo Grohe não sabia o que lhe esperava no Paraná. Acompanhado por Pedro Geromel, o goleiro voltou da seleção brasileira e já entrou em campo. Levou quatro ainda no primeiro tempo, com ao menos uma falha. O Coritiba não parecia querer posse de bola ou mesmo trocar muitos passes. Pelo contrário, jogou por um lance, disputou cada palmo do campo como se fosse o último e tratou de buscar lances em velocidade para frente. Suas principais chances vieram de cruzamentos, seja em escanteio ou faltas laterais, todas conquistadas em esticadas ou lançamentos. E assim surgiu o gol que abriu o placar, de Wallisson Maia, de cabeça. E se antes de estar na frente o Coritiba já preferia não ter a bola, depois então apostou na desorganização do adversário. E deu certo. Aos 30 minutos, depois de um erro gremista no ataque, Leandro marcou o segundo. E com toda facilidade deixada pelos espaços abertos na zaga rival, Rafael Veiga e Neto Berola marcaram e antes de 40 minutos já estava 4 a 0. No segundo tempo, o time tratou de trocar passes e ouvir gritos de 'olé' vindos das arquibancadas. CORITIBA Wilson; Wallisson Maia, Luccas Claro, Juninho e Juan; Alan Santos, João Paulo, Raphael Veiga (Bernardo) e Iago; Neto Berola (Yan) e Leandro (Evandro). T.: Paulo Cesar Carpegiani GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Jaílson, Walace, Ramiro (Pedro Rocha) e Douglas; Luan e Henrique Almeida (Kannemann). T.: Roger Machado Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães Gols: Wallisson Maia, aos 21, Leandro, aos 30, Raphael Veiga, aos 34, e Neto Berola, aos 38 min do 1º tempo Cartões amarelos: Iago, Neto Berola e João Paulo (C)