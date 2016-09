Flamengo marca no fim, vence Ponte e mantém caça ao Palmeiras

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo nunca esteve tão vivo na luta pelo heptacampeonato brasileiro. Nesta quarta-feira (7), a equipe bateu a Ponte Preta por 2 a 1 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A diferença para o Palmeiras segue a mesma, já que o time paulista venceu o clássico contra o São Paulo. Gabriel e Fernandinho marcaram para o Flamengo, e Willian Pottker descontou. Com os resultados, o Flamengo chegou aos 43 pontos, três a menos que os 46 do Palmeiras. O time rubro-negro volta a campo no sábado (10), quando medirá forças com o Vitória, no Barradão. Já o Palmeiras encara o Grêmio, em Porto Alegre. Em determinado momento do jogo, o Flamengo dividia a liderança com o Palmeiras, ambos com 43 pontos. Willian Pottker, porém, saiu do banco da Ponte para mudar o jogo. Entrou no segundo tempo e deixou a marca na primeira chance que teve. Para piorar, o Palmeiras conseguiu a virada sobre o São Paulo. O Fla, porém, mostrou força e arrancou a vitória na marra. O Flamengo manteve os 100% de aproveitamento no Kleber Andrade em 2016. Após bater a Ponte Preta, o time acumula seis vitórias em seis jogos. O estádio Kleber Andrade tem recebido grande público nos jogos do time rubro-negro, que apelidou a casa como o "Maracanã capixaba'. GABRIEL É DESTAQUER Por muitas vezes, Gabriel ficou de fora até do banco de reservas no Flamengo. Trabalhando quieto, o jovem atacante deu a volta por cima e hoje superou a concorrência pesada de Mancuello, Marcelo Cirino e Alan Patrick para ser titular do Rubro-negro. Após se destacar no primeiro tempo com um gol, o jogador passou mal no vestiário e acabou substituído por Cirino. FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo (Mancuello), Willian Arão e Diego; Gabriel (Marcelo Cirino), Everton (Fernandinho) e Leandro Damião. T.: Zé Ricardo PONTE PRETA Aranha, Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor (Felipe Azevedo), Wendel e Thiago Galhardo; Rhayner (Abuda), Clayson e Roger (Willian Pottker). T.: Eduardo Baptista Estádio: Kléber Andrade, em Cariacica (ES) Árbitro: Francisco Carlos de Nascimento (AL) Gols: Gabriel, aos 13 min do 1º tempo; Willian Pottker, aos 21, e Fernandinho, aos 45 min do 2º tempo Cartões amarelos: Clayson e Reinaldo