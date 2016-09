Bolas paradas definem vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

ADRIANO MANEO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um jogo mais disputado do que se esperava, dada a atual situação das equipes, o Palmeiras venceu o São Paulo nesta quarta (7) por 2 a 1 e manteve-se na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time alviverde chegou a 46 pontos, e ficou a três de distância do Flamengo que venceu a Ponte Preta por 2 a 1, também nesta quarta. O clássico paulista foi definido no aproveitamento das bolas paradas. Enquanto o São Paulo desperdiçou as inúmeras chances que teve em faltas cavadas por Kelvin, o melhor jogador da equipe tricolor em campo, o Palmeiras fez seus dois gols em cruzamentos de falta e escanteio. Na primeira etapa, o jogo foi muito disputado na parte central do gramado, e as equipes pouco criaram.No segundo tempo, porém, o panorama da partida foi completamente modificado. Logo aos dois minutos, em jogada criada por Kelvin, habituado a jogar no Allianz Parque após sua passagem pelo Palmeiras em 2015, Chávez recebeu cruzamento rasteiro na área e empurrou para dentro - foi seu quinto gol com a camisa do São Paulo em oito jogos. Mas a alegria não durou muito. Gabriel Jesus, que ficou no banco por ter jogado nesta terça (6) na vitória da seleção brasileira contra a Colômbia, entrou na partida e colocou fogo no jogo. Aos dez minutos, Jean cobrou falta na lateral direita e o zagueiro Mina cabeceou firme para empatar a partida. Quinze minutos depois, em escanteio cobrado por Dudu, o outro zagueiro da equipe alviverde, Vitor Hugo, também de cabeça, virou para o Palmeiras. É a segunda derrota de Ricardo Gomes no comando da equipe são paulina em quatro jogos. Nas outras duas partidas, o time apenas empatou. Com o resultado, o São Paulo começa a se preocupar com o rebaixamento. O time está na 13ª posição, com 28 pontos, dois a frente do Vitória, primeiro time no Z4. Nesta rodada, a equipe tricolor ainda pode ser ultrapassada por Cruzeiro e Sport, que jogam nesta quinta contra América-MG e Sport, respectivamente. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, e o São Paulo recebe o Figueirense, no Morumbi. Os dois jogos são no domingo (11). PALMEIRAS Jaílson; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel (Cleiton Xavier), Tchê Tchê, Moisés (Thiago Santos) e Allione (Gabriel Jesus); Dudu e Rafael Marques. T.: Cuca SÃO PAULO Denis; Wesley, Rodrigo Caio (Lyanco), Maicon e Carlinhos (Mena); Hudson, João Schmit, Thiago Mendes, Luiz Araújo (Daniel) e Kelvin; Chávez. T.: Ricardo Gomes Estádio: Allianz Parque, em São Paulo Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC) Gols: Chávez, aos 2, Mina, aos 10, e Vitor Hugo, aos 25min do 2º tempo Cartões amarelos: Gabriel, Mina, Jean (P), Chávez, Mena e Lyanco (S) Público: 39.944 Renda: R$ 2.742.012,06