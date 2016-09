Greve de ônibus intermunicipais afeta 25 mil passageiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma paralisação de motoristas e cobradores de cinco empresas de ônibus prejudica o transporte de cerca de 25 mil passageiros no ABC paulista, na manhã desta quinta-feira (8). A greve afeta 21 linhas, totalizando 160 ônibus, das viações São Camilo, Urbana, Triângulo, Riacho Grande e Imigrantes. As empresas fazem o transporte de passageiros de Santo André, Diadema e São Bernardo do Campo ao terminal do Sacomã, na zona sul de São Paulo. Outras 12 empresas que fazem o transporte intermunicipal na região estão operando normalmente, de acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) Segundo a EMTU, os trabalhadores estão em greve devido ao não pagamento dos salários. A EMTU informou que uma nova licitação deve ser aberta no próximo dia 19 devido aos constantes problemas com as empresas.