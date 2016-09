'Situação não é agradável', diz Ricardo Gomes

ADRIANO MANEO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dois pontos de distância da zona de rebaixamento, a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro tem ficado cada vez mais preocupante. Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta (7), o técnico da equipe, Ricardo Gomes, falou sobre a situação do time, mas afirmou que consegue ver evolução desde sua chegada ao clube, no mês passado. "O time teve garra, empenho, organização, mas isso é pouco para o São Paulo. O São Paulo tem que ter jogo. Tivemos dificuldades de executar nosso jogo, com a pressão do Palmeiras", disse o treinador. "Sinceramente a situação [na tabela] não é agradável. Estamos a dois pontos [da zona de rebaixamento], mas pelo que vi nesses jogos, empate contra Inter [1 a 1], Coritiba [0 a 0], e o jogo de hoje, evoluímos e vamos continuar a crescer e superar a má colocação", completou. Ricardo Gomes fez seu quarto jogo no comando do São Paulo, nesta quarta, e ainda não conseguiu vencer. Foram duas derrotas e dois empates, até o momento. E para o treinador, a falta de vitórias não está relacionada à qualidade do elenco. "Na minha cabeça, [o problema] é mais o tempo de assimilação do trabalho do que falta de jogador", analisou. O São Paulo tem apenas uma vitória nos últimos onze jogos, e ocupa a 13ª posição, com 28 pontos. Nesta rodada, o time ainda pode ser ultrapassado por Sport e Cruzeiro, que jogam contra Corinthians e América-MG, respectivamente. A próxima partida da equipe tricolor é contra o Figueirense, no Morumbi, neste domingo (11).