Brasil inicia sua busca pela ousada meta do top 5 paralímpico

Bruna Alexandre, do tênis de mesa, foi uma das estreantes do Brasil nesta quarta, primeiro dia de competições (foto: Divulgação/CBP)

A frieza dos números elenca 4.432 atletas, 20 instalações esportivas, 23 modalidades e 528 eventos com medalhas, com representantes de 159 países e dois atletas refugiados sob a bandeira do Movimento Paralímpico Internacional. A objetividade estatística indica que os Jogos Paralímpicos do Rio serão vistos por uma audiência acumulada de até 4 bilhões de espectadores mundo afora, em 154 países, um aumento de 3,8 milhões em relação a Londres (2012) e Pequim (2008).

Mas, para quem prefere transcender a matemática pura e simples, os Jogos são um manancial de histórias. Histórias que contemplam muito do que o ser humano é capaz de alcançar e produzir quando transforma limitações em expressão vazia, pronta para ser transmutada em conquista ou competitividade e a receita inclui persistência, engenhosidade, treinamento qualificado e desenvolvimento técnico.

Histórias que se contam, sim, com medalhas e pódios, porque os atletas são de altíssimo rendimento. Mas que nem por isso impedem exemplos de transcendência. Casos como do arqueiro Matt Stutzman, medalhista de prata pelos Estados Unidos nos Jogos Paralímpicos de Londres no tiro com arco. Isso atirando com a boca e os pés, já que não tem os dois braços. Ou do egípcio Ibrahim Hamadtou, que joga tênis de mesa com a raquete na boca, por não ter os braços, e sonha com pódio no Rio na Classe 6.

No plano da força, o iraniano Siamand Rahman chega à capital fluminense com oito recordes mundiais batidos nos últimos dois anos e a pretensão de levantar nada menos que 300kg no halterofilismo. Já na face geopolítica, o angolano Maurício Dumbo perdeu a visão em função do sarampo em meio à guerra civil em seu país. Numa janela de oportunidade, veio parar no Brasil, foi alfabetizado, naturalizado, se formou em direito e se fixou como um dos talentos nacionais no futebol de cinco. Talento a ponto de ter sido convocado na última hora para representar a equipe brasileira, atual tricampeã da modalidade e que estreia na sexta, contra o Marrocos, na busca pelo tetra em casa.

"Esses serão os jogos do povo. Você não poderia estar num país mais apaixonado por esporte, mas você precisa conquistar o coração dos brasileiros. Eu acho que o aumento massivo na venda de ingressos mostra que os brasileiros e os cariocas estão prontos para os Jogos e querem muito ver a delegação brasileira alcançar grandes resultados", afirmou Philip Craven, presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Segundo eles, quase 1,7 milhão de entradas foram vendidas, o que vai superar a marca de Pequim (2008).

Ambição

Anfitriã dos Jogos, a delegação brasileira pretende conjugar boa parte desses ingredientes durante os 12 dias de competições a partir desta quarta-feira (08.09). Com a ambiciosa meta de chegar ao Top 5 no quadro de medalhas, o país chega com 289 atletas e representantes em todos os esportes. Até hoje, o melhor resultado obtido pelo Brasil foi o sétimo lugar nos Jogos de Londres, quatro anos atrás.

"Nós temos a maior e melhor delegação paralímpica de todos os tempos. O Brasil nunca esteve presente em todas as modalidades. E é importante dizer que em nenhuma o Brasil vai simplesmente participar. Somos competitivos nas 22. Isso é resultado de investimentos", afirmou o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons.

Durante o ciclo até 2016, a preparação das seleções paralímpicas permanentes contou com apoio financeiro do Ministério do Esporte. Desde 2010, houve 17 convênios entre o governo federal e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Os valores somam R$ 67,3 milhões. O investimento federal proporcionou o treinamento de atletas no Brasil e no exterior, além da participação em competições internacionais.

Uma das beneficiárias do investimento, Bruna Alexandre, do tênis de mesa, é uma das esperanças de medalha da delegação. Ela é uma das estreantes do país nesta quarta, a partir das 16h, diante da australiana Andrea McDonnell, no Pavilhão 3 do Riocentro.

"Minha classe são só dois grupos. A estreia é com a australiana e vai ser difícil. Espero conseguir encaixar tudo o que venho treinando e estou conseguindo colocar na mesa e manter o foco e a disciplina", disse a atleta, que também tem na chave a chinesa Qian Yang, prata nos Jogos de Londres no individual e ouro por equipes, além da croata Mirjana Lucic.

Recorde feminino

Bruna e suas adversárias representam um contingente de 1.621 mulheres inscritas nos Jogos. É a maior participação feminina na história da competição, 12% superior a Londres e mais do que o dobro das 790 mulheres que estiveram em Atlanta, há 20 anos, segundo Philip Craven, presidente do IPC.

Além do tênis de mesa, o Brasil estreia nesta quarta no atletismo, na natação, no goalball, no judô, no futebol de sete e no basquete em cadeira de rodas (veja lista completa abaixo).

A fase final de preparação de boa parte dos atletas foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O complexo na capital paulista é o maior do mundo em número de modalidades contempladas: são 15 no total. O equipamento, um dos principais da Rede Nacional de Treinamento, conta com 86 alojamentos, capazes de receber cerca de 280 pessoas. A unidade está dividida em 11 setores, que englobam áreas esportivas de treinamento, hotel, centro de convenções, laboratórios, condicionamento físico e fisioterapia.

O empreendimento recebeu investimento de R$ 305 milhões, sendo R$ 187 milhões em recursos federais. Do total do aporte do Ministério do Esporte, R$ 167 milhões foram investidos na construção e outros R$ 20 milhões em equipagem.

Confira a agenda do Brasil nesta quarta:

Goalball Masculino

9h - Brasil X Suécia

Local: Arena do Futuro (Parque Olímpico da Barra)

Natação

Local: Estádio Aquático Olímpico

Classificatórias - manhã

9h30 – 100m costas masculino S6 – Talisson Glock

9h46 – 400m livre masculino S8 – Caio Oliveira

10h01 – 400m livre feminino S8 – Cecília Jerônimo de Araújo

10h17 – 100m peito masculino SB9 – Ruan Felipe Lima de Souza e Lucas Lamente Mozela

10h42 – 100m livre feminino S3 – Maiara Regina Pereira Barreto

10h54 – 100m costas masculino S14 – Felipe Vila Real

11h10 – 100m borboleta masculino S13 – Thomaz Rocha Matera

11h31 – 200m livre masculino S5 – Daniel Dias

11h43 – 200m livre feminino S5 – Joana Maria Silva e Susana Schnarndorf Ribeiro

11h56 – 100m costas masculino S7 – Italo Pereira

Finais - tarde *caso se classifiquem

17h30 – 100m costas masculino S6 – Talisson Glock

17h44– 400m livre masculino S8 – Caio Oliveira

17h54 – 400m livre feminino S8 – Cecília Jerônimo de Araújo

18h05 – 100m peito masculino SB9 – Ruan Felipe Lima de Souza e Lucas Lamente Mozela

18h41 – 100m livre feminino S3 – Maiara Regina Pereira Barreto

19h04 – 100m costas masculino S14 – Felipe Vila Real

19h32 – 100m borboleta masculino S13 – Thomas Rocha Matera

19h59 – 200m livre masculino S5 – Daniel Dias

20h08 – 200m livre feminino S5 – Joana Maria Silva e Susana Schnarndorf Ribeiro

20h32 – 100m costas masculino S7 – Italo Pereira

Futebol de 7

10h - Brasil x Grã-Bretanha

Local: Estádio de Deodoro

Judô

Local: Arena Carioca 3 (Parque Olímpico da Barra)

A partir de 10h:

Até 48 kg (B3) – Quartas de final - Karla Cardoso (BRA) x Yuliya Halinska (UCR)

Até 52 kg (B2) – Quartas de final - Michele Ferreira (BRA) x Ramona Brussig (ALE)

Até 60 kg (B1) – Oitavas de final – Rayfran Mesquita (BRA) x Uugankhuu Bolormaa (MGL)

Até 66 kg (B2) – Oitavas de final - Halyson Bôto (BRA) x Miguel Vieira (POR)

Goalball Feminino

10h15 - Brasil x EUA

Local: Arena do Futuro (Parque Olímpico da Barra)

Atletismo

Local: Estádio Olímpico (Engenhão)

Manhã

10h – 5000m masculino T11 (final) – Odair Santos

10h25 – Salto em distância masculino F11 (final) – Ricardo Costa

10h35 – Arremesso de peso masculino F12 (final) – Caio Vinícius e Alessandro Rodrigo

10h22, 10h31, 10h40 e 10h49 – classificatórias da prova de 100m rasos feminino T11 – Terezinha Guilhermina, Jerusa Santos e Lorena Spoladore.

10h57, 11h05, 11h13 e 11h21 – classificatórias da prova de 100m rasos feminino T12 – Alice Correa

Tarde/Noite

17h33 – Arremesso de peso feminino F57 (final) – Roseane Santos

17h47 – Arremesso de peso masculino F41 (final) – Jonathan Souza

18h09 – Lançamento de disco masculino F37 (final) – João Victor

18h11 – Salto em distância feminino T47 (final) – Sheila Finder

17h30 e 17h37 – classificatórias da prova de 100m rasos feminino T36 – Tascitha Cruz

17h45 e 17h52 - classificatórias da prova de 100m rasos masculino T44 – Alan Fonteles e Renato Cruz

18h13 e 18h21 - classificatórias da prova de 400m rasos masculino T20 – Daniel Tavares

19h19 e 19h27 - classificatórias da prova de 100m rasos masculino T13 – Gustavo Henrique e Kesley Josué

20h05 e 20h12 - classificatórias da prova de 100m rasos feminino T38 – Verônica Hipólito e Jenifer Martins

Tênis de mesa

Local: Riocentro – Pavilhão 3

12h20 - 1ª fase Classe 5 – Claudiomiro Segatto (BRA) x Valentin Baus (ALE)

13h40 - 1ª fase Classe 4 – Joyce Oliveira (BRA) x Borislava Peric-Rankovic (SRB)

16h - 1ª fase Classe 1 – Aloisio Lima (BRA) x Chang Ho Lee (COR)

16h - 1ª fase Classe 10 – Bruna Alexandre (BRA) x Andrea McDonnel (AUS)

16h40 - 1ª fase Classe 10 – Carlos Carbinatti (BRA) x Jose Manuel (ESP)

18h - 1ª fase Classe 7 – Israel Pereira Stroh (BRA) x Will Bayley (GBR)

Basquete em CR Feminino

12h15 - Brasil x Argentina

Local: Arena Carioca 1 (Parque Olímpico da Barra)

Basquete em CR Masculino

15h15 - Brasil X EUA

Local: Arena Olímpica do Rio (Parque Olímpico da Barra)

Gustavo Cunha, brasil2016.gov.br