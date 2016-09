Casa Brasil apresenta tecnologias assistivas para a saúde e inclusão

Diego Coelho paratleta de crossfit adaptado (foto: Divulgação/Casa Brasil )

A abertura dos Jogos Paralímpicos nesta quarta-feira (7), no Rio de Janeiro, coincidiu com um evento voltado para tecnologias assistivas da saúde na Casa Brasil, no Boulevard Olímpico. O seminário reuniu empresas que desenvolvem tecnologias direcionadas para a saúde de pessoas com deficiência e paratletas que praticam esportes de alto rendimento. O evento foi realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O estande da ABIMO, que exibe equipamentos usados, principalmente pelos paratletas, tem sido um dos mais visitados na Casa Brasil.

Assim como veículos adaptados para pessoas com deficiência se tornaram comuns, a indústria voltada para equipamentos na área de saúde está cada vez mais antenada com as tecnologias assistivas. Para Gabriel Isaacsson, responsável pelos projetos setoriais da área de saúde na Apex, um dos objetivos do Brasil é fomentar a competitividade através da internacionalização dos negócios de tecnologias assistivas. "O posicionamento do país na questão da imagem da acessibilidade muda para melhor. Um evento global como este mostra a nossa capacidade de superação e apresentação de novos produtos de tecnologias assistivas que significam mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência e inclusão social através do esporte", afirmou. "Não temos como encaixotar tecnologia assistiva como os demais setores industriais. É uma área que permeia em todos os setores", ressaltou.

A fisioterapeuta Elisandra Benetti, apresentou um novo equipamento desenvolvido no Brasil que melhora os resultados e apresenta mais conforto na aplicação de corrente elétrica em pacientes e atletas com atrofia muscular. O uso desse tipo de tratamento é antigo. Vem desde a década de 1940, mas pesquisa realizada na Australiana permitiu um novo método de reabilitação física e estética através de corrente elétrica inovadora, no lugar de medicação para dores. A tecnologia adquirida pelo Brasil empregada pela fisioterapeuta prepara atletas para o futuro com ganho de força e tonificação muscular e estimulação motora mais confortável. "Essa é a diferença dos demais equipamentos de corrente elétrica assistiva já desenvolvidos", disse Elisandra.

As cadeiras de rodas, com design sob medida e usinagem de titânio, apresentadas no seminário estão permitindo, além de mais conforto e mobilidade para cadeirantes, a prática de esportes radicais de rua e em pistas fechadas. Foi graças a uma delas que Pedro Henrique Amorim conseguiu realizar em 2013 a 1ª cambalhota de costas em pista de skate com uma cadeira desenvolvida especialmente para essa modalidade esportiva. No campeonato mundial realizado em São Paulo, no ano passado, ele foi o 2º colocado. "Acho que é melhor do que andar", brinca o cadeirante! Já o campeão mundial, o americano Aron Wellz, teve o privilégio de ser o convidado para se exibir na abertura da Paraolimpíada Rio 2016 no estádio do Maracanã.

A equipe brasileira de basquetebol também usa cadeiras personalizadas de acordo com a deficiência de cada um dos atletas. "Para cada atleta e, dependendo da modalidade esportiva, desenvolvemos uma cadeira específica para o alto rendimento do esporte", disse Pablo Moya, especialista em fisiologia do esporte. O skatista João Henrique de Oliveira, de São Paulo (SP) e Diego Coelho, de Santo André (SP), praticante de crossfit, então entre os paratletas que se preparam para os Jogos Paralímpicos do Japão, em 2020, quando as duas modalidades entrarão para a competição. Ambos fizeram demonstração de suas modalidades no estande da ABIMO durante o seminário na Casa Brasil.

Para o superintendente da ABIMO, Paulo Fraccaro, a acessibilidade é um tema presente em todos os aspectos do cotidiano. Ele citou o exemplo da fibra de carbono e da impressora 3D, perfeitamente integradas nas tecnologias assistivas da saúde. Ambas, inicialmente, foram desenvolvidas com outras finalidades. Ele também defendeu mais incentivos e isenções para equipamentos de tecnologia assistiva e de inclusão no esporte.