Seleção masculina se prepara para a estreia contra os EUA

Equipe brasileira treina na Barra da Tijuca para a estreia nos Jogos Paralímpicos do Rio (foto: Danilo Borges/Brasil2016.gov.br)

O feriado de 7 de setembro foi sinônimo de muito trabalho para a seleção brasileira masculina de vôlei sentado, que treinou nesta manhã no Marina Barra Clube, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na sexta-feira,9, o Brasil faz sua estreia na Paralimpíada contra os Estados Unidos, no Pavilhão 6 do Riocentro, a partir das 10h. Os compromissos seguintes do Brasil na fase de grupos serão diante das equipes do Egito e da Alemanha.

“É o jogo de estreia, tem toda aquela ansiedade, mas acredito na atmosfera a nosso favor, assim como foi no Parapan de 2007, quando a seleção americana era favorita na final e a gente conseguiu, com o apoio da torcida, virar o jogo e ganhar o ouro. Então eu quero muito, mais uma vez, contar com esse calor do torcedor que é tão importante para o nosso grupo”, diz Renato Leite, jogador de vôlei sentado desde 2002, quando a modalidade passou a ser praticada no Brasil.

O sonho da seleção é unânime: a medalha de ouro. Mas a primeira meta, segundo o levantador, é disputar jogo a jogo como se fosse o único. “Nosso time está em uma evolução grande. É uma equipe alta e estamos conseguindo equilibrar a linha de passe. Sabemos que o ouro é palpável, mas o nosso foco é jogo após jogo e chegar a uma primeira semifinal da história da modalidade e, assim, vamos brigando pelo pote de ouro, o metal mais precioso que existe”, completa o atleta de 34 anos, com mais de 400 jogos pela seleção.

A atividade da equipe comandada pelo treinador Fernando Guimarães teve início às 9h no clube da Barra da Tijuca e se estendeu até as 11h. “A base desse grupo está treinando junta desde 2013. Tivemos uma série de conquistas importantes durante o ciclo e tudo faz parte da nossa busca pelo melhor desempenho. Sabemos o que queremos e sabemos que todas as equipes querem a mesma coisa, então temos que treinar com muito foco para alcançarmos o melhor resultado possível”, explica o técnico, ressaltando que o trabalho em dois períodos é uma necessidade para quem quer chegar longe, sobretudo às vésperas da competição.

“O meu time, modéstia à parte, é espetacular. O protocolo prevê 1h30 de treinamento por dia, mas entendemos que é fundamental ter mais um período porque o nosso trabalho normalmente funciona assim, então treinar só em um horário seria como dar um passo para trás”, explica Fernando Guimarães, acrescentando, ainda, a importância de atividades complementares, além do treino com bola, ao longo de toda a preparação. “Também trabalhamos bastante com a parte tática, psicológica, teórica, essa coisa de assistir vídeo para fazer leitura de jogo, estudar, enfim. Procurei desde o início mostrar que esses fundamentos teóricos são deveres reais do atleta de alto rendimento e fundamentais para o resultado prático a ser alcançado”, comenta Guimarães.

Excepcionalmente hoje, o time teve trabalho físico apenas pela manhã, já que ao final do dia atletas e comissão técnica teriam um compromisso agendado e aguardado com ansiedade: a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, a partir das 18h15, no Maracanã. “Vai ser uma cerimônia muito legal e emocionante. Estamos ansiosos para saber quem vai participar porque até agora está tudo pela surpresa. Aí fica uma curiosidade, mas tenho certeza de que será inesquecível. É a oportunidade de mostrarmos a nossa cultura ao mundo, tal qual fizemos na Olimpíada, e também de enfatizar a importância do movimento paralímpico, do qual tenho o maior orgulho de fazer parte e levantar a bandeira”, finaliza o veterano Renato Leite.