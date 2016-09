Chávez tem desempenho superior ao de Calleri em início pelo São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar da fase ruim pela qual o São Paulo passa atualmente, o atacante Chávez tem tido um bom desempenho no início de sua passagem pelo São Paulo. O argentino chegou a oito jogos com a camisa tricolor na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta (7), no Allianz Parque, e já tem um aproveitamento superior ao que o artilheiro Calleri -agora no West Ham (ING)- teve no começo de sua passagem pela equipe. O início dos dois atacantes argentinos no clube foi similar. Enquanto Calleri marcou um gol em sua estreia e fez dois na segunda partida com a camisa do clube, Chávez passou em branco em sua primeira partida, mas fez um no jogo seguinte e dois no terceiro. A diferença é que Chávez manteve o ritmo. Após o começo fulminante, Calleri demorou onze jogos para voltar a balançar as redes. Chávez não; ele já tem cinco gols pelo São Paulo, aproveitamento de 0,62 gol por partida. Apesar dos gols do atacante, o time tricolor tem sofrido. Desde que o argentino chegou ao clube, o São Paulo venceu apenas um jogo, contra o Santa Cruz, por 2 a 1, com dois gols do atacante. No Brasileiro, o time do Morumbi é o 13º colocado, com 28 pontos e, nesta rodada, ainda pode ser ultrapassado por Sport e Cruzeiro, que jogam contra Corinthians e América-MG, respectivamente.