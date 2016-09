Rafael Marques joga pressão sobre rivais do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titular no lugar de Gabriel Jesus na vitória contra o São Paulo, Rafael Marques pediu para que o Palmeiras mantenha o foco na disputa pelo título e jogou pressão para cima dos rivais. Para o atacante, a preocupação maior é dos times que precisam tirar o clube alviverde da liderança. "A preocupação maior é deles, nós estamos fazendo nossa parte, só dependemos de nós. Não entramos agora na liderança. A gente tem que procurar focar no nosso objetivo e não ficar pensando no que vai acontecer nos outros lugares", afirmou. Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem três pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado: 46 a 43. Para Rafael Marques, a obrigação do time alviverde é se manter focado. "É estar focado e não deixar que nada extracampo atrapalhe, nem resultados de outros times. É ficar focado que vai dar tudo certo", continuou. Na próxima rodada, o Palmeiras vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio. Também nesta quarta-feira, o time gaúcho foi derrotado pelo Coritiba por 4 a 0. "Não dá para ir lá achando que vai ser fácil por causa dessa derrota, porque vamos ser surpreendidos", completou Rafael Marques.