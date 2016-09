Odair dos Santos conquista a primeira medalha do Brasil

(foto: Brasil 2016)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulista Odair Santos, 35, ganhou nesta quinta-feira (8), no atletismo, a primeira medalha do Brasil na Paraolimpíada do Rio. Santos faturou a prata na prova dos 5.000 m, com o tempo de 15min17s55. O ouro ficou com o queniano Samwel Mushai Kimani (15min16s11), enquanto Wilson BII, também do Quênia, terminou com o bronze.

Num Engenhão com muitos lugares vazios nas arquibancadas, o brasileiro chegou a tomar a liderança da prova no fim, mas acabou ultrapassado por Kimani. Nascido em Limeira, interior de São Paulo, Santos ganhou a sua oitava medalha na história da Paraolimpíada. Ele já havia conquistado três pratas e quatro bronzes contando Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012. Na Grécia, ele subiu ao pódio nos 1.500 m, 5.000 m e 800 m.

Na China, ganhou bronze nos 10.000 m, 5.000 m e 800 m. Já na Inglaterra, levou a prata nos 1.500 m. Santos começou a perder a visão aos 9 anos de idade devido a uma retinose pigmentar. Ele ainda enxergava parcialmente quando disputou as Olimpíadas de Atenas e Pequim. Em 2010, porém, ele perdeu a visão totalmente e mudou de classe a partir dos Jogos de Londres.