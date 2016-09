Operação mira suspeitos de matar candidatos na Baixada Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio realizam na manhã desta quinta-feira (8) uma operação para cumprir mandados de prisão temporária de suspeitos de participar de execuções de pessoas ligadas à política na Baixada Fluminense. A operação também cumpre 12 mandados de busca e apreensão de armas e objetos usados nos crimes em diferentes pontos da Baixada Fluminense -região formada por 12 municípios e com 3,6 milhões de habitantes. Desde novembro do ano passado, 14 pessoas envolvidas nas campanhas políticas foram executadas na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, seis desses crimes foram causados por disputa entre milicianos e outros dois por grupos de extermínio. Quatro mortes resultaram de ações de traficantes e dois casos não teriam ligação política. O caso mais recente foi o do policial militar e pré-candidato a vereador Júlio Reis (PCdoB), que foi foi baleado na saída de uma festa em 20 de agosto. A Polícia Civil investiga suas relações com a Liga da Justiça. A Folha de S.Paulo mostrou recentemente que diferentes milícias apoiam candidatos às Câmaras Municipais na Baixada Fluminense. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizam a operação. Por volta das 10h não havia ainda informações sobre prisões realizadas.