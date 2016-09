Ação busca prender suspeitos de assassinar políticos no Rio

Policiais civis fazem uma operação nesta quinta-feira,8, para prender suspeitos de envolvimento com a morte de políticos na Baixada Fluminense. Em nove meses, 13 pessoas envolvidas com a política local foram assassinadas na região.

A ação tem como base investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e conta com o apoio do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro.

A Justiça Eleitoral já pediu apoio à Polícia Federal nas investigações desses crimes. A morte mais recente foi a do cabo eleitoral Alan Moreira, cujo corpo foi encontrado em Belford Roxo, no dia 30 de agosto.

Alan foi morto depois de ter sido sequestrado junto com o candidato a vereador do município Alex do Gás, a esposa de Alex e mais um integrante da equipe. A esposa de Alex e outro membro da equipe acabaram sendo liberados e Alex conseguiu fugir, mas Alan foi morto.