Zé Ricardo exalta elenco, mas admite Flamengo abaixo do esperado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu a Ponte Preta por 2 a 1 com gol decisivo no finzinho de Fernandinho, nesta quarta-feira (7), pela 23ª rodada do Brasileiro, mas o técnico Zé Ricardo admitiu que o time rubro-negro esteve abaixo do esperado. "Com certeza não foi uma partida no nível que a gente queria que fosse, os atletas foram fantásticos hoje [ontem], a vitória foi deles. O gol foi um prêmio, mas talvez o resultado mais justo fosse um empate", analisou em entrevista coletiva. "Nos últimos jogos, talvez tenho sido o jogo que rendemos menos, mas os atletas foram fantásticos, se doaram bastante, com certeza essa luta foi coroada com o gol no final", acrescentou Zé Ricardo, exaltando o esforço dos seus jogadores. O treinador do Flamengo também falou sobre as chances do título brasileiro e sobre a caça ao líder Palmeiras. "A gente tem que deixar para a torcida toda essa euforia, ainda faltam 15 rodadas. Temos adversários fortíssimos brigando pela ponta da tabela, tenho certeza que se a gente continuar assim, no final chegaremos credenciados para disputar o título", afirmou.