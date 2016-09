Disturbed anima fãs com versões de U2, Simon & Garfunkel e The Who

AMANDA NOGUEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem estava de passagem pelo show de Disturbed durante o Maximus Festival, nesta quarta (7), se surpreendeu com uma sequência de covers, digamos, inusitada para uma banda de metal. A seleção, no entanto, não é novidade para os fãs da banda de Chicago. A delicada versão orquestrada de "Sound of Silence", de Simon & Garfunkel, é conhecida até mesmo do próprio autor, Paul Simon, que já chegou a elogiá-la. O medley começou quebrando tabus com "I Still Haven't Found What I'm Looking For" e houve quem dissesse que finalmente gostou de U2. Quando chegou em "Baba O'Riley", de The Who, o vocalista David Draiman convidou a plateia para fazer coro: "Vocês conhecem essa canção? Acho que vocês podem cantar comigo". A transição de volta ao metal se deu com "Killing In The Name", de Rage Against the Machine. Do repertório autoral, fizeram sucesso "Ten Thousand Fists", "The Light", com o público acendendo as telas dos celulares no refrão, e "Down With the Sickness". A banda tocou após Halestorm e Bullet for My Valentine fecharem a matinê da primeira edição do festival de metal. Em seguida, o evento recebeu Marilyn Manson, que homenageou David Bowie, e o headliner Rammstein, que literalmente deixou o palco em chamas.