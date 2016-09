Bancários seguem em greve e negociam amanhã com Fenaban

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A greve dos bancários, que começou há dois dias, continua nesta quinta-feira (8) em todo o país. Nesta sexta (9), em São Paulo, haverá uma reunião entre a categoria e a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) para novas negociações. As informações são da Agência Brasil. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial de 14,78%; participação nos lucros e resultados de três salários mais R$ 8.297,61; piso salarial de R$ 3.940,24; vales-alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá no valor do salário-mínimo nacional (R$ 880); 14º salário; fim das metas abusivas e assédio moral; fim das demissões, ampliação das contratações, combate às terceirizações e à precarização das condições de trabalho; mais segurança nas agências bancárias e auxílio-educação. Até agora, a proposta dos bancos foi de 6,5% de reajuste com R$ 3 mil de abono para os trabalhadores.