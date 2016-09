Microcrédito impulsiona pastelaria curitibana no Cajuru

(foto: AEN)

Dona de uma pastelaria no bairro Cajuru, em Curitiba, a empreendedora Ercília dos Santos buscou aprendizado e treinamento antes de abrir o empreendimento há seis anos.



Em 2010 fez cursos de qualificação no Sebrae para aprender a gerenciar o negócio. “Já tinha tentando um salão de beleza e uma sorveteria que não deram certo. A pastelaria foi um investimento certeiro”, lembra Ercília. Desde que abriu a lanchonete, contou com o apoio da Fomento Paraná, instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado, em três oportunidades.



Ela procurou a instituição em busca financiamentos com juros mais baixos. “A Fomento Paraná é um suporte para a pastelaria”, afirma. Após formalizar o negócio, logo no início, o microcrédito a ajudou a adequar a pastelaria às normas da Vigilância Sanitária. “Fui aprendendo e expandindo”, conta. No segundo financiamento, reformou e ampliou o local.



Fez mais alguns cursos de qualificação, como o de Gestão Financeira e o 5S, além do Bom Negócio Paraná, que possibilitaram uma taxa de juros ainda menor no terceiro financiamento da Fomento Paraná.



Com o terceiro crédito comprou equipamentos – cilindros, refrigeradores e fogões novos - vislumbrando novidades.



Alguns fornecedores ofertaram cursos específicos e agora ela vai passar a fabricar a própria massa. “Eu comprava a massa pronta, mas com os novos equipamentos vou ter menos desperdício, além de economizar no custo. E pretendo revender a massa, o que vai gerar um dinheiro extra”, explica.



A empreendedora pretende contratar mais um funcionário em plena crise financeira brasileira. Atualmente, além da filha que a ajuda, Ercília tem dois empregados.



ATENDIMENTO – Segundo a empreendedora, a aposta da pastelaria é em produtos de qualidade e em um atendimento diferenciado. “Vem gente de bairros vizinhos e até da região metropolitana, de São José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais. Sempre por indicação de outros clientes”, comenta.



A equipe da pastelaria chega a atender 200 pessoas num dia, com mais de 360 kg de massa de pastel comercializados no mês.



FOMENTO CRESCE - A carteira de crédito da Fomento Paraná atingiu a marca de R$ 1 bilhão em julho de 2016. A instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado mantém hoje R$ 771,5 milhões em financiamentos contratados pelos municípios para obras — concluídas ou em execução — para requalificação de vias, construção de escolas e barracões industriais, aquisição de máquinas e equipamentos, entre outros itens.



O crédito destinado aos empreendedores paranaenses de micro, pequeno e médio porte - da indústria, do comércio e de serviços - soma atualmente R$ 228,5 milhões. O valor é 1.220% a mais do que a instituição mantinha em carteira ao final de 2010.



Desde 2011, foram firmados mais de 18 mil contratos, que representam R$ 732 milhões em financiamentos para apoiar empreendedores de todas as regiões do Estado, que são atendidos por uma ampla rede de agentes de crédito capacitados.