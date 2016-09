Ideb 2015 do ensino médio melhora, mas só dois Estados atingem meta

PAULO SALDAÑA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinte redes estaduais, das 27 unidades da federação, tiveram desempenho melhor no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação) de 2015 no ensino médio em relação à avaliação anterior. Apesar disso, somente duas unidades alcançaram a meta no indicador: Pernambuco e Amazonas. O avanço da etapa no indicador ocorreu apesar de o desempenho do ensino médio em matemática ser o pior desde 2005 na prova de avaliação, o Saeb, como revelou a Folha de S.Paulo nesta quinta (8).

O Ideb é calculado a cada dois anos levando em conta dados de avaliação em português e em matemática e indicadores de fluxo escolar (reprovação e abandono). O MEC (Ministério da Educação) apresenta no início da tarde desta quinta (8) os resultados da avaliação, considerada a principal referência de qualidade da educação do país. Os dados disponíveis até agora não indicam o Ideb médio do país.

O Estado de São Paulo subiu em 2015 e alcançou a maior média do Ideb, com 3,9. Apesar disso, a rede ainda fica abaixo da sua meta no indicador, que é de 4,2. Pernambuco aparece com o segundo melhor Ideb do país no ensino médio, com 3,9. Além disso, conseguiu ultrapassar sua meta (que é de 3,6). O Amazonas subiu de 3 para 3,5, com o 8º melhor Ideb do país. Também bateu a meta, que era de 3,1.

Os índices referem-se às redes estaduais, que concentram a maior parte das matrículas na etapa. No Ideb de 2013, apenas nove Estados haviam conseguido subir no Ideb. Ainda sim, cinco Estados estavam dentro das metas. Os cinco Estados que tiveram queda no Ideb em 2015 são: Minas Gerais, Santa Catarina, Rondônia, Rio Grande do Sul e Sergipe. Goiás e Rio de Janeiro ficaram estagnados, com 3,8 e 3,6, respectivamente. Sergipe é a rede estadual com menor Ideb na etapa, e ainda caiu. Passou de 2,8 para 2,6. Alagoas subiu de 2,6 pra 2,8, mas aparece na antepenúltima posição. Ideb - Números gerais, por Estado