Com apenas um gol nos últimos cinco jogos, Nenê lidera má fase do Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco é o lanterna do returno na Série B. Já são cinco jogos sem vencer, o que representa o pior momento da temporada. O que mudou para a equipe deixar o trilho das vitórias para oscilar tanto? Por mais que não haja uma única resposta a má fase de Nenê impressiona e explica até certo ponto. O camisa 10 é o principal jogador do elenco e deixa tudo mais fácil quando está jogando o fino da bola. O contrário, porém, também ocorre. Com apenas um gol nos últimos cinco jogos em que esteve em campo, Nenê não atravessa grande momento, assim como a equipe. A situação, por exemplo, é completamente diferente das cinco primeiras rodadas da Série B, quando Nenê teve brilho intenso. Na oportunidade, o camisa 10 foi às redes oito vezes, contra Sampaio Corrêa (três vezes), Vila Nova (duas vezes), Bahia (duas vezes) e Oeste (uma), obtendo uma impressionante média de 1,6 gols por partida. Nenê sabe que sua fase não é boa. Prova disso foi após a derrota para o Bahia. O jogador recorreu às redes sociais para postar frases motivacionais. O apoiador sentiu o momento e tenta a volta por cima. O torcedor do Vasco anseia por isso. "Não importa o que eu esteja enfrentando, mesmo se dói demais, Eu te adorarei e cantarei até o Milagre chegar", escreveu o craque no Instagram. Vale lembrar que Nenê foi poupado de dois jogos (Tupi e Vila Nova). O objetivo era dar descanso para que o camisa 10 voasse em setembro. O retorno ocorreu justamente contra o Bahia, quando não teve grande atuação. O jogador terá nova oportunidade para acabar com a má fase do Vasco (e a sua) neste sábado (10), quando a equipe medirá forças com o Oeste, em São Januário.