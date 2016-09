Salto em distância garante o primeiro ouro para o Brasil na Paraolimpíada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O para-atleta Ricardo Costa de Oliveira, 34, do salto em distância, conquistou nesta quinta-feira (8) a primeira medalha de ouro para o Brasil na Paraolimpíada no Rio. Ele atingiu a marca de 6.52 m e superou o americano Lex Gillete no último salto. O ucraniano Ruslan Katyshev, ouro em Londres-2012, ficou com o bronze. Oliveira compete na categoria T11 (para deficientes visuais). Ele liderou a prova durante a maior parte do tempo, mas foi superado por Gillete no penúltimo salto. A conquista do brasileiro veio com emoção, em sua última tentativa. Após a conquista, Oliveira deu a volta olímpica no Engenhão e foi muito aplaudido pela torcida. Mais cedo, o paulista Odair Santos, 35, ganhou a primeira medalha brasileira na Paraolimpíada, também no atletismo. Ele ficou com a prata na prova dos 5000 m, com o tempo de 15min17s55.