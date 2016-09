Receita vai encaminhar notificações a 17.779 contribuintes no Paraná

Receberão os avisos contribuintes cujas declarações de IRPF/2016 apresentaram inconsistências independentemente do resultado final apurado, ou seja, contribuintes com imposto a pagar, sem saldo de imposto ou imposto a restituir. Considerando a hipótese de que todos os contribuintes de Foz do Iguaçu que receberem a carta procedam à retificação das DIRPF/2016, os resultados alcançados seriam os seguintes: 154 contribuintes teriam acréscimo no imposto a pagar na ordem de R$ 1,13 milhão; 286 contribuintes teriam redução no imposto a restituir na ordem de R$ 340 mil, com um saldo a receber de R$ 421 mil; e 233 contribuintes passariam de imposto a restituir para imposto a pagar, com um resultado estimado de R$ 1,42 milhão.

O principal alerta é de que os contribuintes não devem procurar o atendimento presencial na Receita Federal neste momento, pois a regularização somente pode ocorrer por meio da internet, mediante entrega de declaração retificadora. Esse processo de autorregularização evita que a declaração do contribuinte fique retida em malha fiscal e faz com que, por exemplo, contribuintes que tenham imposto a restituir possam vir a recebê-lo nos próximos lotes de restituição.

Os contribuintes que receberem a carta, ou mesmo aqueles que desejam verificar a situação de sua declaração de IRPF/2016 ou de anos anteriores, podem entrar no site da Receita Federal na internet e acessar, no Atendimento Virtual (e-CAC), o Extrato de Processamento da DIRPF, mediante uso de certificação digital ou código de acesso. Ao acessar o extrato, o contribuinte pode identificar qual é a pendência que há em sua declaração. Caso verifique que houve um erro no preenchimento, por exemplo, o contribuinte tem a possibilidade de apresentar declaração retificadora e ter sua situação fiscal regularizada.

Caso o contribuinte entenda que não é caso de retificação da declaração, deverá aguardar até janeiro de 2017. A partir de então, o contribuinte poderá agendar atendimento para prestação de esclarecimentos ou poderá aguardar notificação/intimação para manifestação e esclarecimentos necessários. Neste último caso, eventuais divergências apuradas serão objeto de lançamento de ofício com as multas definidas no artigo 957 do Decreto 3.000/1999.