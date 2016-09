Redação Bem Paraná com assessoria

08/09/16 às 14:20 - Atualizado às 14:21 Redação Bem Paraná com assessoria

Pesquisa da CNC, que passa a ser mensalmente atualizada até o Natal, mostra que número representaria recuo de 2,4% em relação ao Natal de 2015 e equivaleria ao total de contratações do mesmo período de 2012. Vestuário e hiper e supermercados se destacam nas contratações, e artigos de informática e comunicação, nos maiores salários

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima a contratação de 135,3 mil trabalhadores temporários para atender ao aumento sazonal das vendas de fim de ano. A temporada de oferta de vagas compreende o período que se estende de setembro a novembro, mês em que cerca de 65% das ofertas de vagas temporárias são tradicionalmente preenchidas.

Uma vez confirmado, esse contingente implicaria uma retração de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado e equivaleria ao número de trabalhadores contratados para o Natal de 2012. As previsões da CNC, baseadas em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), consideram um cenário de variação de -3,5% das vendas de fim de ano. Assim, tanto o emprego temporário quanto o volume de vendas encolheriam pelo segundo ano consecutivo.